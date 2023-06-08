Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Pria Berusaha Tipu Lansia, Modus Pamer Mata Uang Peru dan Korea

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |06:43 WIB
3 Pria Berusaha Tipu Lansia, Modus Pamer Mata Uang Peru dan Korea
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
DEPOK - Sebanyak tiga pria berusaha melancarkan aksi penipuan terhadap dua orang lanjut usia (lansia) di Jalan Industri Kapal, Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Rabu 7 Juni 2023.

Wakapolsek Cimanggis, AKP Simare Mare menjelaskan kronologi berawal pelaku menggunakan mobil menghampiri dua korban lansia dan meminta untuk diantar ke Masjid Kubah Mas, Limo, Depok. Selanjutnya korban tergiur dengan modus tersebut dan di dalam mobil pelaku memamerkan mata uang Sol Peru dan Won Korea serta uang mainan di sebuah tas.

"Kronologinya berawal dari dua orang korban keluar dari gang rumahnya, dan dihampiri sama pelaku sambil menggunakan mobil. Pelaku ini menyapa dan meminta diantarkan ke kawasan Kubah Mas untuk memberikan santunan," kata Simare Mare kepada wartawan di Mapolsek Cimanggis.

"Kemudian korban tergiur hal itu dan naik ke mobil. Setelah di dalam mobil, tiga pelaku menunjukan mata uang dollar (Sol) Peru dan Korea Utara yang kadaluwarsa, serta uang mainan Rp100 ribu di dalam tas," tambahnya.

Simare Mare menjelaskan bahwa pelaku juga bertanya ke kedua korban membawa uang atau tidak. Salah satu korban menjawab tidak membawa uang ada di rumah sementara korban satunya memiliki kalung emas yang digunakan.

"Kemudian pelaku meminta melepaskan kalung emasnya, dilihat, dan dikembalikan ke korbannya," ucapnya.

Selanjutnya, salah satu korban turun dari mobil dan mengambil uang sekitar Rp4,5 juta ke rumah di kawasan Jalan Industri Kapal tersebut. Namun, sang anak menegur korban hendak kemana.

Tak lama berselang korban menyadari bahwa terjadi upaya penipuan yang dilakukan tiga pelaku terhadap dirinya dan rekannya. Korban menceritakan dan membawa massa untuk menghampiri pelaku dan mengamankannya.

"Korban yang kedua itu turun dari mobil dan pergi ke rumahnya untuk mengambil uang, sekira Rp4,5 juta. Ketika dibawa uang tersebut tiba-tiba ditegur oleh anak korban, katanya ibu mau kemana, barulah di situ korban sadar dan menceritakan semuanya sementara korban pertama masih di dalam mobil. Barulah di situ massa menghampiri pelaku yang ada di dalam mobil untuk mengamankannya," ujarnya.

Topik Artikel :
Lansia Mata Uang Penipuan
