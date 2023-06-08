Pagi Ini, Lalu Lintas di Sejumlah Ruas Tol Jakarta Macet

JAKARTA - Lalu lintas di sejumlah ruas jalan Tol di Jakarta macet pada Kamis (8/6/2023) pagi. Kemacetan di antaranya terjadi di Tol Dalam Kota, Tol Tangerang-Jakarta, dan Tol Jagorawi.

Di Tol Dalam Kota kepadatan terjadi di sejumlah titik. Salah satunya Cawang yang mengarah ke Tebet.

“Cawang - Tebet padat, kepadatan volume lalin. ; Kamal Jalur Atas - Kapuk padat, kepadatan volume lalin,” demikian pernyataan PT Jasa Marga di akun Twitter resminya, dikutip Kamis (8/6/2023).

Kemudian Tol Jakarta-Tangerang juga mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Tangerang menuju Jakarta.

“Kunciran - Karang Tengah padat, kepadatan volume lalin. Kembangan - Kedoya padat, kepadatan volume lalin,” ujarnya.

Sementara arah sebaliknya, dari Tomang yang ke Kebon Jeruk juga padat.

“Tomang - Kebon Jeruk padat, kepadatan volume lalin. Kunciran KM 12 - KM 13+500 arah Tangerang padat, kepadatan volume lalin," katanya.