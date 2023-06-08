Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Larang Limbah Kurban Idul Adha Dibuang ke Saluran Air

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:42 WIB
Pemprov DKI Larang Limbah Kurban Idul Adha Dibuang ke Saluran Air
Pemprov DKI Jakarta larang limbah kurban dibuang ke saluran air. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, melarang limbah kurban saat Hari Raya Idul Adha dibuang ke saluran air. Ia menyarankan tempat pemotongan hewan kurban memiliki tempat penampungan limbah atau septictank.

"Tempat pemotongan hewan kurban (TPHK) harus memiliki tempat penampungan dan penanganan limbah (septictank). Limbah kurban tidak boleh dibuang ke saluran," kata Eli saat dikonfirmasi, Kamis (8/6/2023).

Ia menyebutkan, proses penyembelihan hewan kurban harus sesuai syariat Islam hingga tidak menyakiti saat perobohan maupun penyembelihan.

"Proses penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syariat islam (memutus 3 saluran : saluran nafas, saluran pencernaan dan pembuluh darah) serta memenuhi kaidah kesejahteraan hewan (tidak menyakiti hewan saat perobohan dan penyembelihan)," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
