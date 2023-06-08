Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kekeringan, 592 Warga di Jasinga Bogor Kekurangan Air Bersih

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:47 WIB
Kekeringan, 592 Warga di Jasinga Bogor Kekurangan Air Bersih
Kekeringan melanda wilayah Jasinga Bogor, 592 warga kekurangan air bersih. (Dok BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Petugas BPBD menyalurkan air bersih ke Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu menyusul kekeringan dan krisis air bersih yang melanda masyarakat setempat.

"Dikarenakan intensitas hujan yang menurun di wilayah tersebut sehingga mengakibatkan sumber mata air warga berkurang dan warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih di setiap harinya," kata Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin, Kamis (8/6/2023).

Ia menyatakan, kondisi tersebut melanda empat RT, yaitu RT 02, 03, 04, 05 RW 02. Total warga yang terdampak sebanyak 148 KK dengan 592 jiwa.

"Volume pengiriman air bersih 10.000 liter dengan lokasi pengisian di PDAM Leuwiliang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185194/pemerintah-uIO5_large.jpg
Cegah Kekeringan, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038584/30-kabupaten-dan-kota-di-jawa-tengah-darurat-kekeringan-dan-karhutla-88HgOD8pFc.jpg
30 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Darurat Kekeringan dan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038086/kekeringan-mulai-terasa-di-jawa-bali-nusa-tenggara-bnpb-waspada-krisis-air-bersih-OHSEYryGxU.png
Kekeringan Mulai Terasa di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, BNPB: Waspada Krisis Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011676/waspada-kekeringan-jawa-mulai-memasuki-musim-kemarau-obPuK8XaLZ.jpg
Waspada Kekeringan, Wilayah Jawa Mulai Memasuki Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/337/3004532/waspada-63-persen-wilayah-indonesia-alami-kemarau-dari-mei-hingga-agustus-u5mcd2rxkI.jpg
Waspada! 63 Persen Wilayah Indonesia Alami Kemarau dari Mei hingga Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/337/2919855/bmkg-mencatat-55-daerah-di-12-provinsi-tidak-turun-hujan-lebih-dari-dua-bulan-nc0VkOnqBz.jpg
BMKG Mencatat 55 Daerah di 12 Provinsi Tidak Turun Hujan Lebih dari Dua Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement