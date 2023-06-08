Kekeringan, 592 Warga di Jasinga Bogor Kekurangan Air Bersih

BOGOR - Petugas BPBD menyalurkan air bersih ke Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu menyusul kekeringan dan krisis air bersih yang melanda masyarakat setempat.

"Dikarenakan intensitas hujan yang menurun di wilayah tersebut sehingga mengakibatkan sumber mata air warga berkurang dan warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih di setiap harinya," kata Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin, Kamis (8/6/2023).

Ia menyatakan, kondisi tersebut melanda empat RT, yaitu RT 02, 03, 04, 05 RW 02. Total warga yang terdampak sebanyak 148 KK dengan 592 jiwa.

"Volume pengiriman air bersih 10.000 liter dengan lokasi pengisian di PDAM Leuwiliang," ujarnya.