HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Warga Bogor Ambruk Diterjang Hujan Disertai Angin Kencang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |11:02 WIB
Rumah Warga Bogor Ambruk Diterjang Hujan Disertai Angin Kencang
Rumah ambruk diterjang angin kencang. (Foto: BPBD)
BOGOR - Hujan disertai angin kencang mengakibatkan rumah warga ambruk di wilayah Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Penghungi rumah terpaksa mengungsi sementara.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 7 Juni 2023. Rumah ambruk disebabkan kondisi cuaca hujan angin dan pondasi yang sudah rapuh.

"Ambruk pada seluruh bangunan rumah," kata Teo dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).

 BACA JUGA:

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hanya saja, penghuni rumah yang terdiri dari 1 KK dengan 6 jiwa harus mengungsi.

