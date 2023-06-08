Rumah Warga Bogor Ambruk Diterjang Hujan Disertai Angin Kencang

BOGOR - Hujan disertai angin kencang mengakibatkan rumah warga ambruk di wilayah Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Penghungi rumah terpaksa mengungsi sementara.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Teofilo Patrocinio Freitas mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 7 Juni 2023. Rumah ambruk disebabkan kondisi cuaca hujan angin dan pondasi yang sudah rapuh.

"Ambruk pada seluruh bangunan rumah," kata Teo dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hanya saja, penghuni rumah yang terdiri dari 1 KK dengan 6 jiwa harus mengungsi.