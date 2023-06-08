Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung Bimtek Caleg Perido DKI Jakarta, Pj Gubernur Heru Tetap Netral sebagai ASN

Erfan Maaruf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |11:38 WIB
Dukung Bimtek Caleg Perido DKI Jakarta, Pj Gubernur Heru Tetap Netral sebagai ASN
Pj Gubernur DKI/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tetap akan netral sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), meski dirinya memberikan dukungan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo DKI Jakarta saat hendak melakukan bimbingan teknis (Bimtek) calon Legislatif DKI Jakarta.

"Kita ingin tetap menjaga netralitas sebagai PNS,"ujar Ketua DPD Partai Perindo Effendi Syahputra, dikutip, Kamis (8/6/2023).

Dukungan tersebut dilakukan dengan memberikan akses pemateri kepada Partai Perindo untuk mengisi bimbingan teknik kepada Bacaleg partai Perindo.

"Beliau dari Pemprov DKI akan mensuport kita dalam hal, apabila kita ada bimtek akan memberikan akses siapa saja yang akan mengisi," kata Effendi

Dia juga menegaskan, Partai Perindo juga akan memberikan dukungan kepada mantan Wali Kota Jakarta Utara itu untuk menjalankan program pemerintah. 

