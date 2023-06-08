Pj Gubernur DKI Akan Berikan Ruang untuk Sampaikan Aspirasi Kader Perindo

JAKARTA - Ketua DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengatakan, audiensi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membahas sejumlah poin.

Salah satunya kata Effendi, adalah dukungan Partai Perindo kepada Pj Gubernur untuk menjalankan program pemerintah.

"Sebagai partai politik yang berada di luar parlemen tentu memerlukan dukungan beliau sebagai Pj Gubernur DKI," kata Effendi dikutip, Kamis (8/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, Pj Gubernur juga akan memberikan ruang bagi basis massa Partai Perindo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat termasuk masalah yang dirasakan masyarakat.

Pemprov DKI kata dia juga memberikan layanan khusus hotline khusus yang akan dibukakan oleh layanan Pemprov.

"Apabila ada kritik membangun yang tidak dilakukan oleh Pemprov DKI, tentu kami akan menyalurkan kritik pada PJ Gubernur sehingga dapat dilaksanakan," pungkasnya.