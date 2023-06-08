Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Jakbar Bongkar Peredaran Sabu Jaringan Aceh-Medan-Jakarta

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |12:02 WIB
Polres Jakbar Bongkar Peredaran Sabu Jaringan Aceh-Medan-Jakarta
Kapolres Jakbar, Kombes M Syahduddi (foto: MPI/Dimas)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap empat tersangka kasus peredaran narkotika sabu jaringan Aceh-Jakarta. Sebanyak 16 paket sabu berbungkus teh cina hijau dan 18 paket sabu disita. Keempat tersangka yang ditangkap yakni APR, EN, MRD, dan SDM masing-masing berperan sebagai kurir.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M Syahduddi mengatakan, pengungkapan sabu tersebut berawal dari hasil penyelidikan pada bulan Mei 2023 terhadap pelaku yang sering mengedarkan sabu di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat.

"Dari pengungkapan itu, kami mengamankan dua tersangka atas nama APR dan EN dengan barang bukti sabu dengan berat bruto 6.933 gram," kata kata Syahduddi saat konferensi pers, Kamis (8/6/2023).

Dari penangkapan tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan dan membekuk keberadaan pelaku MRD dengan barang bukti sabu 1.064 gram.

"Didapatkan hasil bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan melalui jalur darat dari Medan, Sumatera Utara menuju ke Jakarta yang mana para pelaku merupakan jaringan Aceh," pungkasnya.

Selanjutnya, jajaran Satnarkoba mengamankan para pelaku pengedar jaringan Aceh-Medan-Jakarta dengan barang bukti sabu yang dibungkus kemasan teh cina bermerek Yushan sebanyak 10.672 gram. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke wilayah Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sabu Polres Jakbar Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement