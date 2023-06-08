Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut Rihana Si Kembar Juga Terlibat Kasus Penggelapan Mobil Rental

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:31 WIB
Polisi Sebut Rihana Si Kembar Juga Terlibat Kasus Penggelapan Mobil Rental
Si Kembar Rihana Rihani. (Foto: Istimewa/iNews)
A
A
A

JAKARTA – Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno mengatakan, si kembar Rihana dan Rihani, selain melakukan penipuan penjualan iPhone, juga melakukan aksi penggelapan mobil rental di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Iyah dia rental mobil pada korban, lalu dia gelapkan, sudah lapor 15 Januari 2023 lalu," ujar Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno pada wartawan, Kamis (8/6/2023).

 BACA JUGA:

Rihana dilaporkan ke polisi lantaran melakukan aksi penggelapan mobil rental merek Toyota Sienta berpelat nomor B 2352 SYS. Rihana menyewa mobil di tempat perentalan mobil di kawasan Kebayoran Baru. Hanya saja sampai waktu sewanya habis tak kunjung dikembalikan, bahkan hingga saat ini.

"Sampai sekarang masih dicari karena alamatnya di Tangsel tak ada," tuturnya.

Dia menambahkan, polisi telah mencari-cari keberadaan pelaku sejak laporan itu diterima. Hanya saja Rihana masih belum ditemukan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Polres Jaksel guna mencari keberadaan Rihana memgingat dia juga dilaporkan ke Polres Jaksel.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
Penggelapan si Kembar Penipuan
