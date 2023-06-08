Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Evakuasi Dramatis Pria Bobot 300 Kg di Tangerang, Pintu Rumah Dibongkar

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:45 WIB
Evakuasi Dramatis Pria Bobot 300 Kg di Tangerang, Pintu Rumah Dibongkar
Proses evakuasi pria berbobot 300 Kg di Tangerang. (Foto: Damkar Ciledug TV)
TANGERANG - Seorang pria obesitas warga Pedurenan, Karang Tengah, Kota Tangerang harus dievakuasi menggunakan forklift untuk melakukan pengobatan. Evakuasi pun dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dengan dibantu oleh warga sekitar, Kamis (8/6/2023).

Kepala UPT BPBD Ciledug Mulyadi mengatakan, hal ini bermula ketika pihaknya mendapatkan laporan dari warga untuk mengevakuasi pria bernama Fajri (27).

Pihaknya pun mendapati kesulitan untuk mengevakuasi Fajri yang berbobot 300 kilogram. Ditambah akses menuju rumahnya juga sempit.

"Kita angkat juga berat enggak keangkat. Kami melakukan evakuasi dengan bongkar pintu, tapi pun tidak bisa keangkat, hingga kita menggunakan forklift lalu kita naikan ke mobil bak dibawa ke RSUD Kota Tangerang," ucapnya.

Proses evakuasi pun dramatis, petugas BPBD sampai harus membongkar pintu masuk rumah Fajri. Lantaran bobotnya yang besar, tenaga manusia pun sulit untuk mengangkatnya.

BPBP pun menggunakan Forklift untuk mengevakuasi Fajri. Fajri kemudian dibawa menggunakan mobil bak terbuka ke RSUD Kota Tangerang.

