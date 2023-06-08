Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral, Ratusan Ikan Mujair Mati Mendadak di Danau Sunter Tanjung Priok

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:52 WIB
Viral, Ratusan Ikan Mujair Mati Mendadak di Danau Sunter Tanjung Priok
A
A
A

JAKARTA - Ribuan ikan di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ditemukan mati mendadak. Fenomena ratusan ikan yang mati dan mengapung ini viral di media sosial instagram @kabarredaksi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, munculnya ikan mati secara mendadak ini berada di setiap sisi danau sunter selatan. Mayoritas ikan yang mati merupakan ikan jenis mujair dan mengapung di setiap sisi danau.

Salah satu warga yang sedang memancing Bayu Nurwandoyo (27) mengatakan bahwa kejadian ini terjadi sejak Rabu (29/3/2021) kemarin. Banyak warga yang sedang mancing bingung melihat banyak ikan yang naik ke atas dan mati.

"Kejadiannya sih kemarin, dapat kabar dari temen katanya ikannya lagi pada mabok, dapat mancing disini banyak, kalau yang mati sih tidak terlalu banyak. Yang mabok yang banyak. Ikan yang ngambang ada sekitar ratusan," Kata Bayu saat di lokasi, Kamis (8/6/2023).

Menurut Bayu, matinya ratusan ikan mujair ini baru pertama kali terjadi di Danau Sunter. Dirinya menduga jika ratusan ikan yang mabok dan mati tersebut lantaran faktor pencemaran limbah.

"Disini paling itu limbah paling, gak ada lagi sekarang orang buang racun. Orang daerah sini suka di pakai mancing," Tuturnya. Di sisi lain, meskipun banyak ikan mati, menjadi keuntungan bagi warga yang mancing.

Bayu menambahkan, dari fenomena ini dirinya lebih cepat mendapat puluhan ikan hanya dalam hitungan empat jam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191567//viral-eod2_large.jpg
Isi Email Peneror Bom Sekolah di Depok: Laporan Kasus Pemerkosaan Gue Enggak Ditanggapin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191421//uang-Ly3D_large.jpeg
Ini Sanksi Tolak Pembayaran Uang Tunai, Bisa Didenda Rp200 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191386//rupiah-0rlY_large.jpg
Ini Alasan Roti O Tidak Terima Pembayaran Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350//viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/629/3191329//brooklyn_beckham-TKQ7_large.jpg
Waduh! Anak David Beckham Blokir Instagram Seluruh Keluarga, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/16/3191294//fenomena_rayleigh_scattering_di_pandeglang-tqI1_large.jpg
Viral Langit Pandeglang Berubah Merah Darah, Ternyata Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement