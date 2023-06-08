Viral, Ratusan Ikan Mujair Mati Mendadak di Danau Sunter Tanjung Priok

JAKARTA - Ribuan ikan di Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ditemukan mati mendadak. Fenomena ratusan ikan yang mati dan mengapung ini viral di media sosial instagram @kabarredaksi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, munculnya ikan mati secara mendadak ini berada di setiap sisi danau sunter selatan. Mayoritas ikan yang mati merupakan ikan jenis mujair dan mengapung di setiap sisi danau.

Salah satu warga yang sedang memancing Bayu Nurwandoyo (27) mengatakan bahwa kejadian ini terjadi sejak Rabu (29/3/2021) kemarin. Banyak warga yang sedang mancing bingung melihat banyak ikan yang naik ke atas dan mati.

"Kejadiannya sih kemarin, dapat kabar dari temen katanya ikannya lagi pada mabok, dapat mancing disini banyak, kalau yang mati sih tidak terlalu banyak. Yang mabok yang banyak. Ikan yang ngambang ada sekitar ratusan," Kata Bayu saat di lokasi, Kamis (8/6/2023).

Menurut Bayu, matinya ratusan ikan mujair ini baru pertama kali terjadi di Danau Sunter. Dirinya menduga jika ratusan ikan yang mabok dan mati tersebut lantaran faktor pencemaran limbah.

"Disini paling itu limbah paling, gak ada lagi sekarang orang buang racun. Orang daerah sini suka di pakai mancing," Tuturnya. Di sisi lain, meskipun banyak ikan mati, menjadi keuntungan bagi warga yang mancing.

Bayu menambahkan, dari fenomena ini dirinya lebih cepat mendapat puluhan ikan hanya dalam hitungan empat jam.