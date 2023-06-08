Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi, Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:53 WIB
Lagi, Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap terduga pelaku yang melakukan penipuan penjualan tiket konser Coldplay di wilayah Tamansari, Jakarta Barat.

"Informasi dari penyidik Unit Reskrim Polsek Tamansari Polres Metro Jakarta Barat (benar) berhasil diamankan satu orang pelaku (penipuan tiket konser Coldplay-red)," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M Syahduddi saat dikonfirmasi, Kamis (8/6/2023).

Namun, Syahduddi belum dapat menjelaskan kronologi penangkapan dan total kerugian yang dialami korban. Ia melanjutkan, informasi mengenai hal ini akan dirilis besok.

"Intinya pelaku terkait jual beli tiket konser Coldplay. Namun, modusnya digunakan untuk menipu korbannya. Korbannya ada satu orang. Besok kita rilis," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
