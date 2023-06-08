Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Ayah Tiri di Bogor, RPA Partai Perindo Kembali Sambangi Polres Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:58 WIB
Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Ayah Tiri di Bogor, RPA Partai Perindo Kembali Sambangi Polres Bogor
A
A
A

BOGOR - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo kembali mendatangi Polres Bogor, Kamis (8/6/2023). Kedatangannya ini untuk menanyakan perkembangan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga ayah tiri terhadap anaknya.

Bagian Hukum DPP RPA Partai Perindo Kenzo Farel mengaku sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi terbaru terkait kasus yang sudah dikawal RPA Partai Perindo sejak Agustus 2022 itu.

"Terkahir (informasi) sampai pemeriksaan saksi korban, pelaku belum diperiksa," kata Kenzo di lokasi.

Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti kendala yang dialami oleh penyidik. Kasus ini pun diharapkan segera selesai karena RPA Partai Perindo akan mengawal hingga proses persidangan.

