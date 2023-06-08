Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ricuh! Sidang Haris Azhar Diwarnai Aksi Dorong Pendukung dan Polisi, Bikin Kemacetan Panjang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:01 WIB
JAKARTA - Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti diwarnai aksi dorong antara petugas kepolisian dengan pendukung kedua aktivis tersebut.

Melansir Antara, Kamis (8/6/2023), aksi dorong berlangsung ketika pendukung Haris Azhar dan Fatia ingin masuk ke dalam area Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Jakarta Timur.

Aparat kepolisian tidak memperkenankan siapa pun masuk ke dalam gerbang PN Jakarta Timur, termasuk jurnalis yang akan meliput persidangan Haris Azhar dan Fatia dengan menghadirkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi.

Akibatnya, kemacetan lalu lintas di depan PN Jakarta Timur tak dapat dihindari mencapai dua kilometer karena banyak pengguna kendaraan yang memperlambat laju kendaraan untuk melihat unjuk rasa yang dilakukan oleh pendukung Haris Azhar dan Fatia.

Kemacetan lalu lintas juga terjadi dari arah Pondok Kopi melintasi Jalan Layang Penggilingan menuju Pulo Gebang.

Saat ini persidangan dengan pemeriksaan saksi Luhut Binsar Pandjaitan masih berlangsung.

Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187939//toba_pulp_lestari-W9G1_large.jpg
5 Fakta Pemilik Toba Pulp Lestari hingga Luhut Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188225//luhut_soal_bandara_iimp-EGzT_large.jpg
7 Fakta Bandara hingga Gaji Pegawai IMIP Bikin Heboh, Begini Respons Luhut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188106//luhut-ENX8_large.jpg
Soal Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari, Ini Respons Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187790//luhut-SJlB_large.jpg
Luhut Bantah Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187777//luhut-a4wq_large.png
Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199//luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
