Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Enam Korban Penipuan iPhone Si Kembar Lapor ke Polres Tangsel

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:05 WIB
Enam Korban Penipuan iPhone Si Kembar Lapor ke Polres Tangsel
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Korban dugaan penipuan pembelian handphone bermerk iPhone yang dilakukan oleh perempuan saudara kembar Rihana (RA) dan Rihani (RI) terus bermunculan. Kini, ada enam korban penipuan tersebut yang melaporkan ke Polres Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

"Iya, Polres Tangsel ada menerima laporan terkait kasus tersebut ada enam Laporan Polisi, dengan enam korban yang berbeda," ujar Kasie Humas Polres Tangsel, Ipda Galih Dwi Nuryanto dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).

Kata dia, para korban melaporkan si kembar Rihana dan Rihani atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

Dia mengatakan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Dia pun memastikan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan.

"Intinya kasus-kasus tersebut berjalan sudah dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Sat. Reskrim Polres Tangsel," katanya.

"Iya pasti akan ditangani kasusnya sesuai prsedur. Untuk kasus tersebut di Polres Tangsel penangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan," tambahnya.

Dia menjelaskan, modus yang diterapkan pelaku untuk menjerat korban yang rata-rata reseller ini dengan menerima sejumlah uang untuk pembayaran handphone tersebut. Rihana dan Rihani pun menjanjikan menyerahkan handphone tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.

"Namun sampai batas waktu yang dijanjikan HP tidak diberikan, kemudian saat korban minta uangnya dikembalikan, pelaku tidak mengembalikan uang pembayaran," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715/viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728/viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678/viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677/viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189649/ayu_puspitas-EBin_large.jpg
Terima 207 Aduan Korban WO Ayu Puspita, Polisi: Kerugian Capai Rp11,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983/polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement