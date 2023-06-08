Cegah Stunting, MNC Peduli Serahkan Bantuan Alkes ke Puskesmas Duri Pulo Jakpus

JAKARTA - Tenaga kesehatan di Puskesmas memiliki peranan penting dalam upaya mencegah stunting. Mereka bekerjasama dengan Posyandu memantau tumbuh kembang anak dan ibu hamil.

Salah satunya Puskesmas Kelurahan Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat. Tidak hanya memberikan pemantauan di Posyandu, pihak puskesmas juga melakukan pemeriksaan faktor risiko lain dengan mengunjungi rumah balita dan ibu hamil yang beresiko.

Di sisi lain, MNC Peduli mendukung komitmen Puskesmas Kelurahan Duri Pulo dalam pencegahan stunting. MNC Peduli pun memberikan peralatan kesehatan ke Puskesmas Duri Pulo.

"Kolaborasi ini bagi kami sangat membantu untuk penanggulangan masalah kurang gizi di daerah Duri Kulon terutama," ujar Kepala Puskesmas Kelurahan Duri Kulo, Deriz R Wusuardy di lokasi, Kamis (8/6/2023).

Deriz berharap, dengan bantuan tersebut bisa menjadi titik awal yang berkepanjangan serta dapat terus melebarkan sayap untuk membantu balita-balita baik di Duri Kulo maupun daerah lain.

"Semoga peran serta dan kolaborasi kita bersama ini bisa menular ke daerah daerah lain sehingga cakupan yang dibantu menjadi lebih luas lagi, sehingga semua masalahnya bisa teratasi dengan baik," tuturnya.