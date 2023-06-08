Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Stunting, MNC Peduli Serahkan Bantuan Alkes ke Puskesmas Duri Pulo Jakpus

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:06 WIB
Cegah Stunting, MNC Peduli Serahkan Bantuan Alkes ke Puskesmas Duri Pulo Jakpus
MNC Peduli serahkan bantuan alkes ke Puskesmas Duri Pulo, Gambir, Jakpus. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Tenaga kesehatan di Puskesmas memiliki peranan penting dalam upaya mencegah stunting. Mereka bekerjasama dengan Posyandu memantau tumbuh kembang anak dan ibu hamil.

Salah satunya Puskesmas Kelurahan Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat. Tidak hanya memberikan pemantauan di Posyandu, pihak puskesmas juga melakukan pemeriksaan faktor risiko lain dengan mengunjungi rumah balita dan ibu hamil yang beresiko.

Di sisi lain, MNC Peduli mendukung komitmen Puskesmas Kelurahan Duri Pulo dalam pencegahan stunting. MNC Peduli pun memberikan peralatan kesehatan ke Puskesmas Duri Pulo.

"Kolaborasi ini bagi kami sangat membantu untuk penanggulangan masalah kurang gizi di daerah Duri Kulon terutama," ujar Kepala Puskesmas Kelurahan Duri Kulo, Deriz R Wusuardy di lokasi, Kamis (8/6/2023).

Deriz berharap, dengan bantuan tersebut bisa menjadi titik awal yang berkepanjangan serta dapat terus melebarkan sayap untuk membantu balita-balita baik di Duri Kulo maupun daerah lain.

"Semoga peran serta dan kolaborasi kita bersama ini bisa menular ke daerah daerah lain sehingga cakupan yang dibantu menjadi lebih luas lagi, sehingga semua masalahnya bisa teratasi dengan baik," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189893/warga_aceh_tamiang_terima_bantuan_mnc_peduli-0H1V_large.jpg
Terima Bantuan dari MNC Peduli, Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189876/mnc_peduli-0dF4_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189640/sanqua-1gc7_large.jpg
Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189632/mnc_peduli-gUKX_large.jpg
Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189562/mvn_mnc_peduli-BXtE_large.jpg
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189530/mvn_dan_mnc_peduli_aksi_sosial_di_rumah_jompo_wisma_harapan_baru-YMXr_large.jpg
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement