Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Stunting, MNC Peduli Dukung Peran Nakes di Puskesmas Kelurahan Duri Pulo Jakpus

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:06 WIB
Cegah Stunting, MNC Peduli Dukung Peran Nakes di Puskesmas Kelurahan Duri Pulo Jakpus
MNC Peduli bantu cegah stunting (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tenaga kesehatan di Puskesmas memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan stunting. Mereka kerap bekerja sama dengan Posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak dan ibu hamil.

Salah satunya yakni, Puskesmas Kelurahan Duri Pulo yang tidak hanya memberikan pemantauan di posyandu, tapi juga melakukan pemeriksaan faktor resiko lain dengan kunjungan rumah balita dan ibu hamil yang beresiko.

Di sisi lain, MNC Peduli mendukung komitmen Puskesmas Kelurahan Duri Pulo dalam pencegahan stunting, MNC Peduli juga turut memberikan peralatan kesehatan Puskesmas Duri Pulo.

"Kolaborasi ini bagi kami sangat membantu untuk penanggulangan masalah kurang gizi di daerah duri kulon terutama," ujar Kepala Puskesmas Kelurahan Duri Kulo, Deriz R Wusuardy di lokasi, Kamis (8/6/2023).

Deriz berharap, dengan bantuan tersebut bisa menjadi titik awal yang berkepanjangan. Selain itu, dapat terus melebarkan sayap untuk membantu balita-balita baik di Duri Kulo maupun daerah lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190942//wali_nagari_salareh_aia_timur_ahmad_fauzi-oDGb_large.jpg
Wali Nagari Salareh Aia Timur Apresiasi Bantuan MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190924//wakil_ketua_mnc_peduli_syafril_nasution_di_posko_pengungsian_nagari_salareh_aia_timur-l7hH_large.jpg
MNC Peduli Salurkan 8,5 Ton Logistik untuk Korban Banjir Bandang Agam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/624/3190905//mnc_peduli-poAh_large.jpg
Peduli Sumatera-Aceh, Global Prestasi School Serahkan Donasi Lewat MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190653//regina_pacis-JUSs_large.jpeg
Tak Sekadar Belajar di Kelas, Siswa Regina Pacis Tumbuhkan Empati Lewat Donasi Banjir Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190629//regina_pacis-GaUz_large.jpg
Sekolah Regina Pacis Jakarta Salurkan Bantuan ke Sumatera Melalui MNC Peduli 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/482/3190019//kaki_palsu-Ccup_large.jpg
Kinderfield School dan MNC Peduli Bagikan 12 Kaki Palsu, Tanamkan Nilai Berbagi Sejak Dini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement