Cegah Stunting, MNC Peduli Dukung Peran Nakes di Puskesmas Kelurahan Duri Pulo Jakpus

JAKARTA - Tenaga kesehatan di Puskesmas memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan stunting. Mereka kerap bekerja sama dengan Posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak dan ibu hamil.

Salah satunya yakni, Puskesmas Kelurahan Duri Pulo yang tidak hanya memberikan pemantauan di posyandu, tapi juga melakukan pemeriksaan faktor resiko lain dengan kunjungan rumah balita dan ibu hamil yang beresiko.

Di sisi lain, MNC Peduli mendukung komitmen Puskesmas Kelurahan Duri Pulo dalam pencegahan stunting, MNC Peduli juga turut memberikan peralatan kesehatan Puskesmas Duri Pulo.

"Kolaborasi ini bagi kami sangat membantu untuk penanggulangan masalah kurang gizi di daerah duri kulon terutama," ujar Kepala Puskesmas Kelurahan Duri Kulo, Deriz R Wusuardy di lokasi, Kamis (8/6/2023).

Deriz berharap, dengan bantuan tersebut bisa menjadi titik awal yang berkepanjangan. Selain itu, dapat terus melebarkan sayap untuk membantu balita-balita baik di Duri Kulo maupun daerah lain.