HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pecah Ban, Truk Muatan Barang Terguling di Tol Lingkar Barat

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:07 WIB
Pecah Ban, Truk Muatan Barang Terguling di Tol Lingkar Barat
A
A
A

JAKARTA - Truk muatan barang dengan nomor polisi B 9552 BDD terguling di KM 4 B Tol Jakarta Lingkar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (8/6/2023) siang. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas (lalin) di lokasi sempat tersendat.

Kainduk PJR Bitung AKP Suwito menjelaskan, peristiwa tersebut berlangsung sekitar pukul 11.20 WIB. Kejadian bermula saat pengemudi truk, Aminudin (46) melintas dari arah Jakarta menuju PIK melalui lajur 1.

"Setibanya di lokasi kejadian, menurut keterangan pengemudi, truknya mengalami pecah ban belakang sebelah kiri," kata Suwito saat dikonfirmasi wartawan, Kamis.

Akibat pecah ban itu, kendaraan yang dikemudikan korban mengalami oleng hingga terbalik. Sejumlah barang muatan yang berisi karung biji plastik pun ikut berserakan di jalan.

"Kendaraan off control oleng dan terbalik. Posisi akhir terbalik di Lajur 2 dan Lajurn3 roda kanan di atas menghadap utara," ujarnya.

Suwito memastikan, korban selamat dalam kejadian itu. Saat ini, korban beserta truk yang dikendarainya sudah dievakuasi ke Unit Laka Lantas guna pendataan lebih lanjut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
