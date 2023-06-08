Sudah Amankan Dua Pelaku, Polisi Buru Satu Penipu Lansia Modus Berangkat Haji di Depok

DEPOK - Satreskrim Polsek Cimanggis memburu satu pelaku upaya penipuan terhadap dua korban lanjut usia (lansia) dengan iming-iming berangkat umrah dan haji serta dapat uang ratusan juta di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

"Betul (satu pelaku) masih dalam pengejaran," kata Kanit Reskrim Polsek Cimanggis, Iptu David Aulia saat dikonfirmasi, Kamis (8/6/2023).

David menjelaskan dua dari tiga pelaku upaya penipuan telah diamankan dan ditahan di Mapolsek Cimanggis.

"Untuk (dua) tersangka sudah kita amankan di Polsek," ucapnya.

David menyebut atas perbuatan upaya penipuan pelaku terancam Pasal 378 Jo 53 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun.

"Untuk Pasal yang diterapkan 378 Jo 53 KUHP. Pasal 378 KUHP (4 Tahun Penjara) dan Pasal 53 ayat 1 KUHP (5 Tahun Penjara)," jelasnya.

Sebelumnya, Wakapolsek Cimanggis, AKP Simare Mare menyebut pelaku tidak hanya memamerkan mata uang Sol Peru dan Won Korea melainkan juga mengiming-iming korban dengan memberangkatkan umrah dan haji.