Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Juru Parkir Ribut dengan Pengunjung Minimarket Gara-Gara Cuma Dikasih Rp400

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:19 WIB
Viral Juru Parkir Ribut dengan Pengunjung Minimarket Gara-Gara Cuma Dikasih Rp400
A
A
A

BOGOR - Beredar di media sosial keributan antara juru parkir dengan pengunjung minimarket di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi sudah mengamankan juru parkir untuk dimintai keterangan.

Dalam video beredar, pengunjung minimarket tengah merekam seorang pemuda yang disebutnya sebagai juru parkir. Tampak keduanya bersitegang di halaman depan minimarket yang cukup ramai kendaraan.

Pria lainnya yang berada di lokasi sempat memisahkan keduanya dan meminta perekam mematikan ponselnya. Tak lama, pemuda juru parkir itu pergi menjauh di ujung minimarket.

Perekam video terus menyalakan ponselnya mendekat juru parkir sembari menjelaskan kejadian yang dialaminya. Juru parkir pun naik pitam dan berlari ke arah perekam melayangkan pukulan.

"Mukul tuh, mukul tuh," ucap perekam video dikutip MNC Portal, Kamis (8/7/2023).

"Lu ngasih 400 perak mony*t, lu ngehina gua," teriak juru parkir.

"Bukan masalah 400 saya gak tahu duitnya begitu," sahut perekam video.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement