Viral Juru Parkir Ribut dengan Pengunjung Minimarket Gara-Gara Cuma Dikasih Rp400

BOGOR - Beredar di media sosial keributan antara juru parkir dengan pengunjung minimarket di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi sudah mengamankan juru parkir untuk dimintai keterangan.

Dalam video beredar, pengunjung minimarket tengah merekam seorang pemuda yang disebutnya sebagai juru parkir. Tampak keduanya bersitegang di halaman depan minimarket yang cukup ramai kendaraan.

Pria lainnya yang berada di lokasi sempat memisahkan keduanya dan meminta perekam mematikan ponselnya. Tak lama, pemuda juru parkir itu pergi menjauh di ujung minimarket.

Perekam video terus menyalakan ponselnya mendekat juru parkir sembari menjelaskan kejadian yang dialaminya. Juru parkir pun naik pitam dan berlari ke arah perekam melayangkan pukulan.

"Mukul tuh, mukul tuh," ucap perekam video dikutip MNC Portal, Kamis (8/7/2023).

"Lu ngasih 400 perak mony*t, lu ngehina gua," teriak juru parkir.

"Bukan masalah 400 saya gak tahu duitnya begitu," sahut perekam video.