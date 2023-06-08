Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berkaca Kasus Konser Coldplay, Warga Diingatkan Tak Jadi Korban Penipuan Tiket Timnas Vs Argentina

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:03 WIB
Berkaca Kasus Konser Coldplay, Warga Diingatkan Tak Jadi Korban Penipuan Tiket Timnas Vs Argentina
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Polisi mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap praktik penipuan penjualan tiket pertandingan laga besar antara Timnas Indonesia melawan Argentina di Stadion GBK, Jakarta.

Kapolres Metro Jakarta Barat M Syahduddi melontarkan pernyataan tersebut buntut banyaknya kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay dalam beberapa hari terkahir.

"Berangkat dari banyaknya kasus penipuan tiket konser Coldplay, kami mengimbau masyarakat agar hati-hati dengan penipuan penjualan tiket pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Argentina," kata Syahduddi kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (8/6/2023).

Ia berpesan agar masyarakat jangan sampai ditipu oleh oknum-oknum pelaku kejahatan yang beraksi melalui penjualan tiket pertandingan palsu.

Pasalnya, modus penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang belakangan marak terjadi berpotensi terjadi pada penjualan tiket pada acara lain.

"Ada kemungkinan tiket-tiket palsu dijual melalui platform online atau media sosial. Masyarakat kemudian tertarik dan membeli tiket tersebut lalu tertipu. Itu kan merugikan masyarakat juga," ungkap dia.

