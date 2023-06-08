Aksi Heroik Petugas Selamatkan Balita saat Ibunya Ngamuk karena Gangguan Jiwa

JAKARTA - Petugas Pemadam Kebakaran (damkar) dari Tim Rescue Suku Dinas Penangulangan dan Penyelamatan Jakarta Pusat berhasil menyelamatkan balita dari ibu yang diduga mengidap gangguan jiwa, Rabu 7 Juni 2023 sekitar pukul 23.10 WIB.

Sang Ibu yang tinggal di wilayah Harapan Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat, itu mengamuk dengan melempar semua barang yang ada di dalam rumah.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal mengatakan, setelah mendapat laporan dari warga, pihaknya langsung menerjunkan tujuh orang personel untuk melakukan evakuasi. Ia mengatakan, ibu dari balita itu mengamuk karena tidak mau minum obat.

"Ibu pengidap gangguan jiwa tersebut tidak mau minum obat, sehingga mengamuk dan melempar semua barang di rumah. Saat mengamuk ibu tersebut masih bersama anaknya di dalam kamar," kata Asril dalam keterangan, Kamis (8/6/2023).