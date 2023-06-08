Santri di Leuwiliang Bogor Ditemukan Tewas Dalam Septic Tank

BOGOR - Seorang santri berinisial AS (18) ditemukan tewas dalam septic tank di wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Remaja itu sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Leuwiliang, Kompol Agus Supriyanto mengatakan, jasad AS ditemukan pada Rabu 7 Juni 2023. Awalnya, salah satu santri yang sedang berada di kamar mandi mencium aroma busuk menyengat yang bersumber dari arah belakang.

"Saksi yang merasa penasaran akan sumber bau busuk mencoba mengecek bagian belakang kamar mandi, dengan cara menaiki ventilasi. Saksi dikejutkan dengan adanya sesosok mayat pada bagian septic tank," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).

Polisi yang menerima laporan tersebut langsung mendatangi lokasi, untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan sementara, korban memang diketahui sudah menghilang dari pondok pesantren sekitar sepekan lalu.