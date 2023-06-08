Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Santri di Leuwiliang Bogor Ditemukan Tewas Dalam Septic Tank

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:23 WIB
Santri di Leuwiliang Bogor Ditemukan Tewas Dalam <i>Septic Tank</i>
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Seorang santri berinisial AS (18) ditemukan tewas dalam septic tank di wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Remaja itu sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Leuwiliang, Kompol Agus Supriyanto mengatakan, jasad AS ditemukan pada Rabu 7 Juni 2023. Awalnya, salah satu santri yang sedang berada di kamar mandi mencium aroma busuk menyengat yang bersumber dari arah belakang.

"Saksi yang merasa penasaran akan sumber bau busuk mencoba mengecek bagian belakang kamar mandi, dengan cara menaiki ventilasi. Saksi dikejutkan dengan adanya sesosok mayat pada bagian septic tank," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).

Polisi yang menerima laporan tersebut langsung mendatangi lokasi, untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan sementara, korban memang diketahui sudah menghilang dari pondok pesantren sekitar sepekan lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement