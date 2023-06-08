Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Setelah Spanduk dan Baliho, Kini Muncul Ajakan Warga Depok Jadi Relawan Kaesang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:44 WIB
Setelah Spanduk dan Baliho, Kini Muncul Ajakan Warga Depok Jadi Relawan Kaesang
Kaesang Pangarep. (Foto: Dok IG)
JAKARTA – Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep terus didorong untuk maju sebagai calon wali kota Depok. Sejak isu tersebut mencuat, sejumlah baliho dan spanduk wajah Kaesang bermunculan di Kota Depok, Jawa Barat.

Pemasangan baliho disebut merupakan bentuk aspirasi warga Depok yang menginginkan anak muda memimpin Kota Depok. Sejumlah nama mulai disandingkan dengan Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Kota Depok.

Gerakan mendorong Kaesang maju sebagai cawalkot Depok ternyata masih berlanjut. Kini muncul ajakan bagi warga Depok menjadi relawan Kaesang yang saat ini tengah disibukkan dengan kegiatan sebagai pengusaha.

Ajakan tersebut mengatasnamakan Relawan Depok Kaesang Menang yang disingkat Sang Menang. Mereka mengajak warga Kota Depok untuk bergabung sebagai relawan dan mendukung Kaesang.

 BACA JUGA:

Koordinator Relawan Sang Menang, Icuk Pramana Putra mengatakan, ajakan tersebut karena pihaknya menilai Kota Depok saat ini mengalami kemandekan dan perlu sosok yang mampu memimpin dan membawa perubahan.

“Mari bergabung menjadi relawan untuk mewujudkan Depok yang lebih baik,” ajaknya, dikutip Kamis (8/6/2023).

(Qur'anul Hidayat)

      

