Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masuk Komplotan Curanmor, Ibu 4 Orang Anak Diciduk Polisi di Senen

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:52 WIB
Masuk Komplotan Curanmor, Ibu 4 Orang Anak Diciduk Polisi di Senen
A
A
A

JAKARTA - Satreskrim Polsek Senen berhasil menangkap tiga pelaku kawanan pencurian kendaraan sepeda motor di depan halte Bus Transjakarta Simpang Lima, Senen, Jakarta Pusat. Mirisnya satu orang pelaku SR merupakan Ibu dari empat anak.

Kanit Polsek Senen, Iptu Asep Dadang menceritakan, tiga orang pelaku ditangkap atas kecurigaan anggota yang sedang patroli. Dari situ petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan kunci leter T.

"Kami amankan ketiga pelaku karena saat itu petugas sedang patroli dan curiga akan gelagat pelaku. Kita berhasil amankan satu unit sepeda motor hasil curian dan kunci leter T," ucap Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Iptu Asep Dadang kepada wartawan, Kamis (8/6/2023).

Sedangkan dua pelaku lainnya inisial LN dan F merupakan residivis yang mana baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba dan Cipinang. SR ditangkap tidak jauh dari lokasi penangkapan LN dan F.

"Pertama kita tangkap LN dan F, saat itu keduanya terlihat tengah menuntun motor. Sedangkan pelaku satunya berada tidak jauh dari dua pelaku lainnya," ucapnya.

Menurut keterangan, pelaku hasil curian itu digunakan untuk berfoya-foya. Ia mengaku para pelaku ini terbilang profesional dalam menjalankan aksinya.

"Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun kurungan penjara," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191371//penembakan-cwbG_large.jpg
Rekonstruksi Penembakan Hansip di Jaktim, 32 Adegan Diperagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349//penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239//viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement