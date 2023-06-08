Ganjar Dukung Perempuan Berdaulat, Warga Jakarta Diberi Pelatihan Digital Marketing

JAKARTA – Sukarelawan bakal calon presiden 2024, Ganjar Pranowo yang menamakan Muslimah Ganjar Pranowo, berkomitmen untuk dapat memenuhi adanya kesetaraan gender bagi laki-laki maupun perempuan.

Pasalnya, laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk berperan mengisi pembangunan dengan keahlian masing-masing.

"Sektor ekonomi merupakan faktor yang esensial di dalam kehidupan manusia. Sehingga, komitmen kami untuk menggali potensi perempuan dirasa penting untuk mendorong kesejahteraannya," ujar Dewan Pembina Muslimah Ganjar Pranowo Muhammad Sutisna, saat menghadiri diskusi 'Ngaji Digital Marketing' di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Ganjar Pranowo kata dia, memiliki kepedulian besar terhadap penguatan ekonomi terutama melalui sektor UMKM di wilayahnya.

"Bahkan di medsosnya beliau menyediakan postingan khusus yang berfungsi untuk mempromosikan UMKM masyarakat, bukan hanya di Jawa Tengah tetapi di seluruh Indonesia," lanjut Sutisna.

Setelah kegiatan ini, Sutisna akan melakukan pendampingan kepada perempuan yang memgikuti pelatihan tersebut. Hal tersebut dilakukan guna memantau dan memgobservasi keberhasilan program yang dilakukan oleh Muslimah Ganjar Pranowo.