HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seorang Pria Tewas Ditusuk di Kramat Raya Jakpus, Polisi Selidiki

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |17:06 WIB
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Seorang pria ditemukan tak bernyawa di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (8/6/2023) pagi. Diduga pria itu menjadi korban penusukan oleh orang tidak dikenal (OTK).

Dalam video yang dilihat MNC Portal Indonesia, dinarasikan bahwa penemuan korban tersebut sekitar pukul 06.00 WIB, Kamis pagi.

Selain itu, dalam video itu juga menyebutkan korban diduga tewas kehabisan darah akibat luka tusuk oleh pihak yang berselisih dengannya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Hady Siagian mengatakan, pihaknya tengah mendalami informasi ini lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
