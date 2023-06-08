Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Palak Sopir Truk Rp200 Ribu, Preman Kampung Ditangkap Polisi

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |17:12 WIB
Polsek Penjaringan tangkap pemalak sopir truk (foto: MPI/Yohannes)
JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan menangkap seorang pelaku pemerasan terhadap sopir truk lintas pulau, yang kerap melintas di Jalan Taman Raya, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi pemerasan ini pun viralnya di sosial media (sosmed) tiktok @kobra_kapuk.

Dalam video yang berdurasi 33 detik tersebut, menunjukan seorang sopir angkutan barang menunjukan bahwa dirinya baru saja menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh komplotan pelaku yang mengatasnamakan sebagai warga setempat.

"Hati-hati teman-teman, kalau yang mau ambil muatan daerah dadap, sekarang tangkurak-tangkurak (tulang palak) keluar lagi. Ini saya kena todong, karcisnya macem-macem ada yang 200 ribu, hingga 500 ribu," kata sopir.

"Pemaksaan mau pecahkan kaca, (diincar) plat luar daerah katanya, ini karcisnya (sambil menunjukan kupon seharga 200 ribu)," sambungnya.

Sementara itu, Kapolsek Metro Penjaringan, Kompol M Bobby Danuardi mengatakan, dari video pemerasan yang viral diketahui terjadi pada Selasa (6/6/2023). Tim Resmob Unit Reskrim Polsek Penjaringan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku.

"Jadi berawal pada saat korban ini dan saksi mengendarai mobil di TKP, melintas Lalu ada tersangka ini HS umur 18 tahun dan ada dua orang lainnya saat ini masih DPO inisial F dan I," kata Bobby saat di Mapolsek, Kamis (8/6/2023).

"lalu mereka ini meminta uang sebesar Rp300 ribu dengan kata-kata "mana uang lintas? Gua ini Putra daerah dan ada semacam kuponnya, karena viral kita mempercepat untuk mencari tidak sampai dengan 24 jam dapat mengamankan tersangka HS," ucap Bobby.

