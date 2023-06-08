Cara Unik Relawan Ganjar Perluas Pasar UMKM di Jakarta Pusat





JAKARTA – Komunitas perempuan muslim di Jakarta yang tergabung dalam jaringan relawan Muslimah Ganjar Pranowo mengadakan pelatihan digital marketing kepada di kawasan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Koordinator Daerah Muslimah Ganjar Pranowo Kecamatan Senen, Kuswati mengatakan, bahwa pelatihan digital marketing dilaksanakan di daerah tersebut karena mayoritas warga di sana adalah pelaku UMKM.

"Di sini memang banyak pedagang-pedagang kecil, pemilik-pemilik usaha kecil, jadi di sini masih belum mengerti artinya marketing digital itu seperti apa," ujar Kuswati dikutip, Kamis (8/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, pelatihan ini digelar dengan tujuan agar para muslimah dapat memperluas pasar UMKM-nya. Menurutnya, masih banyak dari para peserta yang belum memahami apa itu digital marketing.

"Jadi, setelah ada acara ini, jadi lebih paham untuk mengembangkan bisnis lebih besar lagi ke depannya. Dan lebih luas lagi," katanya.

Kuswati melanjutkan, bahwa seiring berkembangnya bisnis lewat digital marketing nantinya, maka keuntungan yang didapat juga akan terus bertambah.

"Masyarakat di sini biasanya gaptek dengan hp, jadi kita ingin agar ke depannya (masyarakat) lebih pintar untuk dagang secara online. Jadi bukan hanya di lingkungan kita berjualannya," jelasnya.

Di tempat yang sama, pemateri dalam pelatihan tersebut, Siti Aminah mengungkapkan bahwa mengetahui cara digital marketing adalah sesuatu yang sangat penting.