HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apes! Motor Curian Kehabisan Bensin, Maling Babak Belur Dihajar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:06 WIB
Apes! Motor Curian Kehabisan Bensin, Maling Babak Belur Dihajar
Maling motor ditangkap. (Foto: Jonathan S)
A
A
A

BEKASI - Maling motor berhasil ditangkap oleh sekelompok pelajar di kawasan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pelaku berhasil ditangkap usai motor curiannya kehabisan bensin.

Korban bernama Muhammad Nazmi Hanif (16) mengatakan pelaku melakukan aksi pencuriannya di kawasan Kranji, Bekasi Barat. Saat itu, Hazmi tengah mengunjungi kediaman temannya.

 BACA JUGA:

“Tadi lagi parkir di rumah temen saya, saya lagi nyamper tuh, pas keluar tiba-tiba udah enggak ada motornya,” kata Nazmi kepada wartawan, dikutip Kamis (8/6/2023).

Menyadari motornya hilang, Nazmi lantas meminta rekan-rekannya untuk mencari keberadaan motornya yang diduga masih tidak jauh. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap di kawasan Kayuringin.

 BACA JUGA:

“Saya kejar. Bensinnya memang sudah habis, terus langsung saya tangkap sudah,” katanya.

