Pelaku Pembunuhan di Senen Diduga Oknum TNI, Polisi Militer Turun Tangan

JAKARTA - Polsek Senen berkoordinasi dengan Polisi Militer (PM) untuk menyelidiki insiden penusukan pria oleh orang tidak dikenal yang di kawasan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis pagi.

BACA JUGA: Sesosok Pria Tewas Mengenaskan Kehabisan Darah Usai Ditusuk OTK di Senen

Kapolsek Senen Kompol David Purba mengatakan, pelaku penusukan diduga seorang anggota TNI, namun ia masih menyelidiki lebih dalam peristiwa tersebut.

"Kami tadi koordinasi dengan Polisi Militer (PM). Ke PM aja sama Polres (Jakarta Pusat)," kata David dilansir Antara di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

David merinci korban penusukan itu bukan anggota TNI, melainkan warga sipil. Adapun kabar penemuan mayat ini sebelumnya terekam dan diunggah di media sosial sehingga menjadi viral.

Video memperlihatkan jasad seorang pria tanpa identitas diangkut oleh petugas di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis. Jasad korban penusukan tersebut ditemukan sekitar pukul 06.00 WIB.