Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Asyik Mancing, Dua Bocah Ditemukan Meninggal Tenggelam di Danau Green Lake City Kota Tangerang

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:33 WIB
Asyik Mancing, Dua Bocah Ditemukan Meninggal Tenggelam di Danau Green Lake City Kota Tangerang
A
A
A

TANGERANG - Dua orang bocah laki-laki berinisial AA (14) dan PM (15) tenggelam di danau buatan di kawasan Perumahan Green lake city, Karang Tengah, Kota Tangerang. Keduanya dilaporkan tenggelam pada pukul 14.00 WIB, Kamis, (8/6/2023).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Gufron Falfeli mengatakan keduanya tenggelam saat tengah mancing di danau tersebut.

"Informasibya sedang mancing kemudian dua orang temennya, turun ke air, dua orang yakni Fahrezi dan Mahesa keduanya berdomisili di kampung gunung , kecamatan Cipondoh," ujarnya di lokasi.

Tim BPBD dibantu Basarnas pun langsung melakukan operasi pencarian korban. Terdapat dua tim yang diturunkan yang menyisir dengan perahu karet.

Dua personel diterjunkan menyelam ke dalam danau mengunakan perlengkapan penyelam.

Keduanya bocah tersebut pun berhasil ditemukan. Diawali oleh bocah berinisial AM yang ditemukan tim penyelam pada pukul 17.31 WIB. Tak berselang lama, korban AA ditemukan pada pukul 17.56 WIB.

Korban kemudian langsung di bawa ke Rumah Sakit untuk divisum.

Lebih jelasnya, rekan korban yang berada di lokasi, Wisnu Hidayah menuturkan awalnya dia sudah melarang keduanya turun ke danau. Namun, larangan itu tak indahkan.

"Awalnya saya sudah larang, malah makin jadi mereka. Dia main tarik tarikan sebelum mereka main tarik tarikan sudah saya bilang jangan gitu bahaya. Yang satu engap engapan, spontan saya dari atas pohon loncat nyelametin temen saya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tangerang mancing tenggelam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205//pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183312//viral-sRAy_large.jpg
Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ternyata Sempat Berada di Hotel Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183278//viral-ew4o_large.jpg
Gaby, Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ditemukan di Cikini Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/598/3173366//azia_riza-Jgvk_large.jpg
Ikan Hiu Layang-Layang, I Love You Sayang – Mancing ala Azia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173362//azia_riza-biln_large.jpg
Partner Mancing Idaman? Begini Serunya Azia Riza saat Mencoba Memancing
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement