Asyik Mancing, Dua Bocah Ditemukan Meninggal Tenggelam di Danau Green Lake City Kota Tangerang

TANGERANG - Dua orang bocah laki-laki berinisial AA (14) dan PM (15) tenggelam di danau buatan di kawasan Perumahan Green lake city, Karang Tengah, Kota Tangerang. Keduanya dilaporkan tenggelam pada pukul 14.00 WIB, Kamis, (8/6/2023).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Gufron Falfeli mengatakan keduanya tenggelam saat tengah mancing di danau tersebut.

"Informasibya sedang mancing kemudian dua orang temennya, turun ke air, dua orang yakni Fahrezi dan Mahesa keduanya berdomisili di kampung gunung , kecamatan Cipondoh," ujarnya di lokasi.

Tim BPBD dibantu Basarnas pun langsung melakukan operasi pencarian korban. Terdapat dua tim yang diturunkan yang menyisir dengan perahu karet.

Dua personel diterjunkan menyelam ke dalam danau mengunakan perlengkapan penyelam.

Keduanya bocah tersebut pun berhasil ditemukan. Diawali oleh bocah berinisial AM yang ditemukan tim penyelam pada pukul 17.31 WIB. Tak berselang lama, korban AA ditemukan pada pukul 17.56 WIB.

Korban kemudian langsung di bawa ke Rumah Sakit untuk divisum.

Lebih jelasnya, rekan korban yang berada di lokasi, Wisnu Hidayah menuturkan awalnya dia sudah melarang keduanya turun ke danau. Namun, larangan itu tak indahkan.

"Awalnya saya sudah larang, malah makin jadi mereka. Dia main tarik tarikan sebelum mereka main tarik tarikan sudah saya bilang jangan gitu bahaya. Yang satu engap engapan, spontan saya dari atas pohon loncat nyelametin temen saya," ucapnya.