Ini Dugaan Motif Oknum TNI Tusuk Pria di Senen hingga Tewas

JAKARTA - Seorang prajurit TNI diduga menjadi pelaku penusukan korban D (23) di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023). Korban diketahui merupakan pengamen jalanan.

"Iya, pokoknya (pengamen) yang keliling-keliling gitu," ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, saat dikonformasi wartawan, Kamis (8/6/2023).

Komarudin menceritakan awal perstiwa ini bisa terjadi, terduga pelaku yang bertemu korban di kawasan Kota Tua, Jakarta. Terduga pelaku meminta korban menghibur kelompoknya yang sedang asik nongkrong, dengan peralatan ngamen yang dibawa korban.

"Iya kan suka ada tuh yang jalan-jalan bawa sound system kecil bawa salon pake mic, kan bisa sambil nyanyi disitu sambil dengerin musik," kata Komarudin

Setelah selesai menghibur, akhirnya korban meminta bayaran kepada terduga pelaku. Akan tetapi terduga pelaku saat itu tidak membawa uang cukup untuk membayar korban.

"Sekelompok orang ini nyanyi-nyanyi di sana, kemudian sekitar jam 5 mereka diingatkan ini sudah adzan subuh jadi silakan selesai. Kemudian ditagih uang sewa oleh korban," katanya.