INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Driver Ojol Gelar Aksi Putihkan Rambut untuk Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:21 WIB
Ratusan Driver Ojol Gelar Aksi Putihkan Rambut untuk Dukung Ganjar di Pilpres 2024
A
A
A

BEKASI – Sebanyak 300 driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam sukarelawan Komunitas Ojol (Kajol) Indonesia Dukung Ganjar, melakukan aksi cat rambut berwarna putih, di Galang Burung, Jalan Bintara 2, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Aksi putihkan rambut ini juga sebagai bentuk dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) 2024 Ganjar Pranowo.

Juru Bicara Kajol Indonesia Dukung Ganjar, Risnandar mengatakan, aksi mengecat rambut berwarna putih dilakukan lantaran Ganjar adalah bacapres yang memiliki ciri khas tersendiri yakni berambut putih.

"Sebagai bentuk loyalitas dari teman-teman, jadi aksi mengecat rambut putih sebagai ciri khas dari Bapak Ganjar. Seperti kita ketahui, Bapak Ganjar terkenal dengan ikon rambut putih yang memang melekat di mata masyarakat, termasuk ojol sendiri," ujar Risnandar, Kamis (8/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, aksi mengecat rambut berwarna putih dari Kajol Indonesia disambut antusias oleh para driver ojol yang berasal dari Bekasi dan Jakarta Timur itu.

Selanjutnya, aksi tersebut juga dilakukan tidak hanya sebagai bentuk dukungan saja, tetapi juga untuk menunjukkan loyalitas Kajol Indonesia dalam mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024.

"Teman-teman sangat semangat sekali, terbukti teman-teman rela dicat rambut putih untuk menunjukkan totalitas dan loyalitas teman-teman terhadap Ganjar karena mereka yakin dengan mengecat rambut putih, mereka pasti dikenal sebagai pendukung Ganjar," kata Risnandar.

Menurutnya, aksi mengecat rambut putih itu merupakan salah satu upaya untuk mengekspresikan kekaguman para driver ojol terhadap figur Gubernur Jawa Tengah selama dua periode tersebut.

Risnandar juga mengharapkan, dukungan untuk Ganjar Pranowo Presiden 2024 dari kalangan driver ojol bisa terus meluas.

"Harapannya dengan aksi ini makin menebalkan loyalitas dan dukungan teman-teman terhadap Pak Ganjar dan kekaguman mereka ekspresinya tersampaikan dan tersalurkan. Ke depannya, mudah-mudahan program kami bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya para driver ojol,"pungkasnya.

