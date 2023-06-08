Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum Prajurit Tikam Pengamen, Danpom: Motifnya Perkelahian dan Pelaku Mabuk

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:47 WIB
Oknum Prajurit Tikam Pengamen, Danpom: Motifnya Perkelahian dan Pelaku Mabuk
Danpom Jaya sebut oknum prajurit tikam pengamen karena mabuk (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Terduga pelaku penusukan insial J (27) diduga sedang dalam pengaruh minuman keras atau mabuk saat melakukan penikaman terhadap D (23). Penusukan itu terjadi di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).

Danpomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar membernarkan terduga pelaku merupakan anggota TNI AD pangkat prajurit satu (pratu). Ia menduga J melakukan penusukan karena sedang dalam pengaruh alkohol.

"Motif perkelahian ini sementara bisa diduga adalah kesalah pahaman karena memang kondisi sedang di bawah pengaruh alkohol atau mabuk," ucap Irsyad di polsek senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).

Irayad menceritakan, terduga pelaku saat itu berkumpul dengan teman-temannya di Kota Tua, Jakarta, karena memiliki waktu kosong usai melaksanakan tugas dari komandan satuannya.

J berkumpul sambil melakukan aktivitas meminum alkohol. "Malam hari itu terduga pelaku bersama kawan-kawannya keluar kemudian minum-minum," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174555//kapolres-5K6k_large.jpg
HUT ke-80 TNI di Monas, Kapolres Imbau Warga Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166621//penjara-I72l_large.jpg
Massa Serang Polres Jakpus, 3 Provokator Ditangkap dan Ditemukan Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3147011//penangkapan_pelaku_tawuran-tY2Z_large.jpg
Tawuran di Kemayoran, Polisi Tangkap 9 Remaja dan Sita 4 Celurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/338/3139698//aksi_premanisme_di_pasar_senen-8gZW_large.jpg
Sudah Bayar Parkir Resmi, Pengunjung Pasar Senen Dipalak Kawanan Preman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138441//preman_berkedok_ormas_ditangkap_polisi-NyDz_large.jpg
Patok Biaya Parkir di Monas dan Thamrin, 9 Preman Berkedok Ormas Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/338/3126142//2_pelaku_pengedar_liquid_vape_mengandung_narkoba-tdYT_large.jpg
Polisi Bongkar Produksi Liquid Vape Mengandung Narkoba, 2 Pelaku Ditangkap dan 1 WN Tiongkok DPO
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement