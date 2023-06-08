Oknum Prajurit Tikam Pengamen, Danpom: Motifnya Perkelahian dan Pelaku Mabuk

JAKARTA - Terduga pelaku penusukan insial J (27) diduga sedang dalam pengaruh minuman keras atau mabuk saat melakukan penikaman terhadap D (23). Penusukan itu terjadi di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).

Danpomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar membernarkan terduga pelaku merupakan anggota TNI AD pangkat prajurit satu (pratu). Ia menduga J melakukan penusukan karena sedang dalam pengaruh alkohol.

"Motif perkelahian ini sementara bisa diduga adalah kesalah pahaman karena memang kondisi sedang di bawah pengaruh alkohol atau mabuk," ucap Irsyad di polsek senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).

Irayad menceritakan, terduga pelaku saat itu berkumpul dengan teman-temannya di Kota Tua, Jakarta, karena memiliki waktu kosong usai melaksanakan tugas dari komandan satuannya.

J berkumpul sambil melakukan aktivitas meminum alkohol. "Malam hari itu terduga pelaku bersama kawan-kawannya keluar kemudian minum-minum," katanya.