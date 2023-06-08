Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tusuk Pengamen di Senen, Oknum TNI Buang Senjatanya ke Jalanan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |21:44 WIB
Tusuk Pengamen di Senen, Oknum TNI Buang Senjatanya ke Jalanan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Pihak kepolisian mengamankan oknum anggota TNI AD berinisial Pratu J (27) setelah melakukan penusukan terhadap seorang pengamen berinisial D (23) di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (8/6/2023) pagi.

Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebutkan, berdasarkan pengakuan Pratu J, dia membuang senjatanya setelah melakukan penusukan.

“Saat ini, barang bukti masih dicari karena menurut pengakuan pelaku dibuang di jalan, masih dicari,” kata Komarudin, Kamis.

Menurut Komarudin, korban saat ditemukan sudah dalam kondisi tewas dan juga ditemukan luka tusuk di bagian dadanya.

“Kalau luka di korban itu di dada sebelah kanan. Nanti apa yang menyebabkan itu jenis senjata apa yang menusuk itu nanti hasil autopsi,” katanya.

Sebelumnya, Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar Danpomdam Jaya membenarkan terduga pelaku merupakan anggota TNI AD pangkat prajurit satu (pratu). Ia menduga J melakukan penusukan karena sedang dalam pengaruh alkohol.

"Motif perkelahian ini sementara bisa diduga adalah kesalah pahaman karena memang kondisi sedang di bawah pengaruh alkohol atau mabuk," ucap Irayad di Polsek Senen, Jakarta Pusat, Kamis.

