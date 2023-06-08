Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum TNI Tusuk Pengamen di Senen, Begini Kronologinya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |22:08 WIB
Oknum TNI Tusuk Pengamen di Senen, Begini Kronologinya
Danpomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar (Foto: Danandaya Arya Putra)
JAKARTA - Terduga pelaku inisial J (27) yang merupakan oknum anggota TNI langsung melarikan diri usai menusuk korban di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023). Pelaku berhasil ditangkap di hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB.

Danpomdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar mengatakan, penangkapan pelaku dilakukan bersama Polres Metro Jakarta Pusat. Terduga pelaku juga tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.

"Dia sudah sadar, sudah melakukan tindak pidana sehingga dia menyerah, boleh dikatakan menyerahkan diri artinya tidak ada perlawanan sama sekali," ucap Irsyad di Polsek Senen, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).

Dari barang bukti sementara, pihaknya baru mengamankan sepeda motor milik terduga pelaku. Sebab, pisau yang digunakan untuk menusuk korban hingga kini belum ditemukan.

"Barang bukti sementara yang diamankan baru sepeda motor, untuk pisaunya masih kita lakukan pencarian, bukan pisau dinas," sambungnya.

Irsyad menceritakan, persitiwa ini berawal dari terduga pelaku yang saat itu berkumpul dengan teman-temannya di Kota Tua, Jakarta, karena memiliki waktu kosong usai melaksanakan tugas dari komandan satuannya. J berkumpul sambil melakukan aktivitas meminum alkohol.

"Malam hari itu terduga pelaku bersama kawan-kawannya keluar kemudian minum-minum," katanya.

