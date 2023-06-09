Waspada! 18 Wilayah Indonesia Diprediksi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat di 18 wilayah Indonesia pada hari ini, Jumat, 9 Juni 2023.

BMKG mendeteksi Siklon Tropis Guchol terpantau di Laut Filipina sebelah Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum mencapai 50 knot (95 km/jam) dan tekanan udara 992.0 mb yang bergerak ke arah Barat Barat Laut menjauhi wilayah Indonesia.

Sistem ini, kata BMKG, menginduksi peningkatan kecepatan angin >25 knot (low level jet) yang memanjang di Samudra Pasifik sebelah Timur Filipina.

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis dan di sepanjang daerah low level jet tersebut,” ujar BMKG dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (9/6/2023).

BMKG menyebutkan, daerah konvergensi terpantau memanjang dari perairan utara Jawa Barat hingga Lampung-Bengkulu, dari Sumatera Selatan hingga Jambi, dari Bangka Belitung hingga Kep. Riau, di Kalimantan Utara, di Sulawesi Tenggara, di NTT bagian timur, dan di Maluku bagian selatan.

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut,” tandas BMKG.

Berikut wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada 9 Juni 2023, yaitu:

1. Aceh

2. Sumatera Utara