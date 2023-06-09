Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perayaan Idul Adha Berpotensi Beda, Kemenag: Sikapi dengan Bijak dengan Saling Menghargai

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:16 WIB
Perayaan Idul Adha Berpotensi Beda, Kemenag: Sikapi dengan Bijak dengan Saling Menghargai
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, Kamaruddin Amin menanggapi soal potensi perbedaan Idul Adha 1444H/ 2023. Dia meminta agar umat Islam menunggu hasil sidang Isbat penentuan hari raya idul Adha 1444H/2023 M yang digelar Kemenag pada 18 Juni 2023 mendatang.

"Kita masih menunggu hasil sidang isbat. Sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1444 H akan dilaksanakan pada hari Ahad, 18 Juni 2023 M," kata Kamaruddin dalam pesan singkatnya kepada MNC Portal, Kamis,(8/6/2022).

Kamaruddin mengatakan jika terjadi perbedaan hari idul Adha tahun ini. Dia berharap masyarakat dapat menghormati pendapat satu sama lain.

"Namun jika terjadi perbedaan kita harus menyikapinya dengan bijak, saling menghormati dan menghargai," ujarnya.

Diketahui, Kemenag RI hingga kini belum menetapkan hari raya idul Adha 1444H/2023 M. Namun berdasarkan kalender Masehi yang diterbitkan pemerintah menetapkan idul Adha 1444H/2023M jatuh pada tanggal 29 Juni 2023.

Sama halnya dengan ormas PBNU yang baru akan menetapkan Idul Adha 1444H pada 18 Juni 2023 mendatang menggunakan sistem Rukyah hilal. Penetapan itu nantinya akan digelar di 100 titik di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
      
