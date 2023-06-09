Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Kaisar Romawi yang Dikenal Kejam Bunuh Diri Usai Dikudeta

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:20 WIB
Peristiwa Hari Ini: Kaisar Romawi yang Dikenal Kejam Bunuh Diri Usai Dikudeta
Kaisar Nero (Foto: Boombastis)
JAKARTA - Berbagai peristiwa terjadi pada 9 Juni dari tahun ke tahun. Di antaranya masuk ke dalam catatan dunia, seperti Kaisar Romawi Nero Claudius Caesar Germanicus bunuh diri. 

Berikut ulasan singkat sejumlah peristiwa mendunia yang diringkas Okezone merujuk dari berbagai sumber :

1. Albert Einstein Publikasikan Teori Fisika Kuantum 

Albert Einstein merupakan ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi.

Einstein dianugerahi Penghargaan Nobel dalam Fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan "pengabdiannya bagi Fisika Teoretis".

Setelah teori relativitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia, pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan. Pada masa tuanya, keterkenalannya melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah, dan dalam budaya populer, kata Einstein dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan genius.

Wajahnya merupakan salah satu yang paling dikenal di seluruh dunia. Albert Einstein, Tokoh Abad Ini (Person of the Century) Pada tahun 1999, Einstein dinamakan "Tokoh Abad Ini" oleh majalah Time.

Untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai einstein, sebuah unsur kimia dinamai einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein. Rumus Einstein yang paling terkenal adalah E=mc².

2. Kaisar Romawi Nero Bunuh Diri Usai Dikudeta

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus atau yang karib disebut Nero Claudius Caesar Germanicus, adalah kaisar Romawi kelima dan terakhir dari dinasti Julio-Claudian. Nero diadopsi oleh pamannya, Claudius untuk menjadi penerus tahtanya. Ia naik tahta pada tanggal 13 Oktober 54 karena kematian Claudius.

1 2 3
      
