KPK Eksekusi Mantan Bupati Kuansing Terpidana Penerima Suap ke Rutan Pekanbaru

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Pekanbaru. Andi dijebloskan ke Rutan Pekanbaru setelah putusan di tingkat kasasi berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

"Jaksa eksekutor Eva Yustisiana telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Andi Putra (Bupati Kuangsing) ke Rutan Klas I Pekanbaru," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (9/6/2023).

Andi Putra merupakan terpidana penerima suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kuansing. Ia telah dinyatakan bersalah karena menerima suap sebesar Rp1,5 miliar terkait pengurusan izin HGU PT Adimulia Agrolestari.

Atas perbuatannya tersebut, majelis hakim di tingkat kasasi menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap Andi Putra. Andi juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Putusan di tingkat kasasi tersebut diketahui lebih rendah dari vonis di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Di mana sebelumnya, Andi Putra divonis lima tahun tujuh bulan penjara di tingkat pertama.

(Fakhrizal Fakhri )