Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H, LFPBNU Bakal Gelar Rukyatul Hilal Pekan Depan

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:34 WIB
Tetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H, LFPBNU Bakal Gelar Rukyatul Hilal Pekan Depan
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Pengurus Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) akan menggelar rukyah hilal penentuan 1 Dzulhijjah 1443 H pada 18 Juni 2023 mendatang.

"Sesuai pedoman, maka LF PBNU hendak menyelenggarakan rukyah hilal untuk penentuan awal Dzulhijjah 1444 H pada Ahad 18 Juni 2023 M. Jadi baru pada hari Ahad itu keputusannya ada,"ujar Wakil Sekretaris LF PBNU, Ma'rufin Sudibyo kepada MNC Portal, Jumat (9/6/2023).

 BACA JUGA:

Dia mengatakan, penentuan rencananya akan dilakukan di 100 titik. Namun, titik tersebut hingga saat ini masih dilakukan pendataan.

"Untuk penentuan awal Dzulhijjah 1444 H, tercatat ada 100 titik. Tapi belum ada yang melapor ya. Karena registrasi ulang titik-titik pengamatan baru akan kami mulai," katanya.

 BACA JUGA:

Sebagai informasi, dalam pelaksanaan rukyah hilal, LF PBNU akan menerapkan kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) sebagai landasan untuk penerimaan atau penolakan laporan rukyah hilal.

Sebuah laporan bisa diterima jika kondisi langit mendukung dan elemen posisi bulan di tempat itu memenuhi kriteria IRNU: tinggi toposentrik minimal 3º dan elongasi geosentrik minimal 6,4º.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement