Tetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H, LFPBNU Bakal Gelar Rukyatul Hilal Pekan Depan

JAKARTA - Pengurus Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) akan menggelar rukyah hilal penentuan 1 Dzulhijjah 1443 H pada 18 Juni 2023 mendatang.

"Sesuai pedoman, maka LF PBNU hendak menyelenggarakan rukyah hilal untuk penentuan awal Dzulhijjah 1444 H pada Ahad 18 Juni 2023 M. Jadi baru pada hari Ahad itu keputusannya ada,"ujar Wakil Sekretaris LF PBNU, Ma'rufin Sudibyo kepada MNC Portal, Jumat (9/6/2023).

BACA JUGA:

Dia mengatakan, penentuan rencananya akan dilakukan di 100 titik. Namun, titik tersebut hingga saat ini masih dilakukan pendataan.

"Untuk penentuan awal Dzulhijjah 1444 H, tercatat ada 100 titik. Tapi belum ada yang melapor ya. Karena registrasi ulang titik-titik pengamatan baru akan kami mulai," katanya.

BACA JUGA:

Sebagai informasi, dalam pelaksanaan rukyah hilal, LF PBNU akan menerapkan kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) sebagai landasan untuk penerimaan atau penolakan laporan rukyah hilal.

Sebuah laporan bisa diterima jika kondisi langit mendukung dan elemen posisi bulan di tempat itu memenuhi kriteria IRNU: tinggi toposentrik minimal 3º dan elongasi geosentrik minimal 6,4º.