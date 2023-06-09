Sejumlah Daerah Diguyur Hujan Lebat Hari Ini, Berikut Lokasinya

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah di Indonesia pada Jumat (9/6/2023).

BMKG memprakirakan provinsi yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Jambi.

Kemudian, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat. Lalu, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.

Plt Kepala Pusat Perubahan Iklim BMKG, Fachri Rajab mengatakan puncak musim kemarau di wilayah Indonesia diprakirakan terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September 2023, yaitu 83 persen atau sebanyak 582 zona musim (ZOM).

"Dibandingkan dengan normal, puncak musim kemarau 2023 diprakirakan sama pada 390 ZOM (55,8 persen), maju pada 174 ZOM (24,9 persen), dan mundur sebanyak pada 135 ZOM (19,3 persen)," paparnya dilansir Antara, Jumat (9/6/2023).

Fachri menyampaikan bahwa prediksi hujan bulanan periode Juni-Oktober 2023 dapat mencapai kondisi bawah normal atau lebih kering dari rata-ratanya.