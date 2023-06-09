Sejarah Hari Medsos Nasional pada 10 Juni

JAKARTA - Hari Media Sosial (medsos) di Indonesia diperingati setiap 10 Juni. Di momen peringatan ini, individu, publik figur, maupun pelaku usaha bisa menyampaikan berbagai inspirasi serta hal positif di medsos, yang sudah memberikan perubahan pada kehidupan.

Di Indonesia, Hari Media Sosial pertama kali diperingati pada 10 Juni 2015. Tahun 2023 merupakan tahun kedelapan peringatan Hari Media Sosial. Peringatan Hari Media Sosial dicetuskan oleh Handi Irawan D.

Diketahui, Handi Irawan adalah pengusaha pemilik Frontier Group. Handi Irawan juga tercatat sukses dengan Top Brand Award serta menggagas Hari Marketing Indonesia dan Hari Pelanggan Nasional.

Handi Irawan memulai kariernya sebagai pakar pemasaran. Pengusaha asal Solo ini pun dikenal sebagai content and knowledge based speaker. Hari Media Sosial Nasional dicetuskan oleh Handi Irawan berangkat dari pemikiran mengenai perlunya peningkatan kesadaran serta edukasi masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial.

BACA JUGA: BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Yogyakarta Hari Ini

Hal tersebut agar penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif untuk individu, orang lain, serta pelaku usaha.

Saat ini media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari hampir seluruh orang di dunia. Media sosial dapat menjangkau siapa saja. Selain itu, dengan media sosial, orang dengan mudah mendapatkan berita terbaru.