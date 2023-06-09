Dipimpin Hary Tanoe, Rombongan Partai Perindo Bertolak ke DPP PDIP Pagi Ini

JAKARTA - Rombongan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang dipimpin Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) bertolak ke DPP, PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, rombongan yang berisikan, Ketua Umum DPP Pemuda Partai Perindo, Effendi Syahputra, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Yusuf Mansur, Aiman Wicaksono.

Kemudian, Ketua Harian Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan lainnya berangkat menuju markas banteng tepat pukul 08.55 WIB.

Adapun, mereka akan mendatangi DPP PDIP sebagai upaya penjajakan kerja sama politik dengan PDIP.

Para rombongan Partai Perindo terlihat kompak menggunakan baju putih kebesarannya. Mereka nampak melakukan doa bersama sebelum berangkat ke markas banteng.