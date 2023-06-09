Bertemu Petinggi Perindo, Ganjar Pranowo dan Megawati Tiba di Kantor DPP PDIP

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di kantor DPP PDI Perjuangan pada Jumat (9/6/2023).

Tampak Ganjar Pranowo hadir di kantor DPP PDIP sekitar Pukul 08.35 WIB. Ia langsung disambut pimpinan DPP PDI Perjuangan.

Sedangkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tampak sudah hadir terlebih dahulu di Kantor DPP PDIP Menteng Jakarta Pusat sejak pagi hari.

Kemudian setalah nya sekitar Pukul 08.50 WIB tiba Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disambut Ganjar Pranowo dan Hasto Kristiyanto.

Setelahnya sekitar Pukul 08.55 WIB, tampak Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo tiba di lobby DPP PDI-P.

Hary Tanoesoedibjo tampak didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai Wamenparekraf.