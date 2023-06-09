Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Timnas Tolak Israel di Piala Dunia U-20, Dubes Palestina: Indonesia Cinta Palestina

Faisal Haris , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:10 WIB
Timnas Tolak Israel di Piala Dunia U-20, Dubes Palestina: Indonesia Cinta Palestina
Dubes Palestina Zuhair Al-Shun (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan tanggapannya terkait penolakan Indonesia atas keikutsertaan Tim Nasional Sepak Bola Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 tahun 2023 di Indonesia.

Menurut Zuhair, penolakan tersebut didasari karena adanya hubungan baik yang sudah lama dijalin dengan Palestina.

"Indonesia telah lama mendukung Palestina dari awal hingga saat ini menjadi negara yang merdeka. Dan mereka (Indonesia) selalu menentang apa yang dilakukan Israel di tanah kami," kata Zuhair dalam Special Dialogue Okezone, Senin (12/6/2023).

Zuhair menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia meyakini apabila menerima Israel dalam gelaran sepak bola tersebut sama halnya dengan menerima musuh dari teman sendiri dan itu akan mencederai hubungan baik yang telah dijalin.

"Memang ketika Israel berencana masuk ke Indonesia (untuk Piala Dunia U-20) mereka menentang keras. Hal tersebut karena sama saja dengan menerima musuh dari teman mereka sendiri. Inilah yang orang Indonesia yakini untuk itu," tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Dubes Palestina itu, penolakan atas keikutsertaan Israel merupakan hal yang wajar dilakukan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
