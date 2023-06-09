Sekjen PDIP Sambut Hangat Kedatangan Hary Tanoe dan Angela di DPP PDIP

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo tiba di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023)

Hary Tanoe tampak didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai Wamenparekraf.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tampak sudah siap untuk menyambut kedatangan Hary Tanoesoedibjo dan Angela Tanoesoedibjo.

Begitu turun dan melangkah ke arah pintu masuk DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dan Hary Tanoesoedibjo tampak bersalaman dan saling tersenyum.