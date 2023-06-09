Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe dan Petinggi Perindo Tiba di DPP PDIP, Bahas Kerja Sama Politik

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:24 WIB
Hary Tanoe dan Petinggi Perindo Tiba di DPP PDIP, Bahas Kerja Sama Politik
Hary Tanoe kunjungi DPP PDIP (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo menyambangi Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (9/6/2023) pagi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Hary Tanoe dan rombongan DPP Partai Perindo tiba di halaman depan Kantor DPP PDIP sekira pukul 08.54 WIB.

Sejumlah rombongan DPP Perindo yang hadir mendampingi Hary Tanoe, di antaranya Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, hingga bacaleg Partai Perindo Ustadz Yusuf Mansyur.

Kehadiran Hary Tanoesoedibjo dan rombongan DPP Partai Perindo tampak disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto yang tampak mengenakan seragam partai berwarna merah langsung menyalami Hary Tanoe dan rombongan.

"Selamat datang Pak Hary Tanoe, ayo silakan Pak," ujar Hasto membuka pembicaraannya dengan Hary Tanoe.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement