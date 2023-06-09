Hary Tanoe dan Petinggi Perindo Tiba di DPP PDIP, Bahas Kerja Sama Politik

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo menyambangi Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (9/6/2023) pagi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Hary Tanoe dan rombongan DPP Partai Perindo tiba di halaman depan Kantor DPP PDIP sekira pukul 08.54 WIB.

Sejumlah rombongan DPP Perindo yang hadir mendampingi Hary Tanoe, di antaranya Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, hingga bacaleg Partai Perindo Ustadz Yusuf Mansyur.

Kehadiran Hary Tanoesoedibjo dan rombongan DPP Partai Perindo tampak disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto yang tampak mengenakan seragam partai berwarna merah langsung menyalami Hary Tanoe dan rombongan.

"Selamat datang Pak Hary Tanoe, ayo silakan Pak," ujar Hasto membuka pembicaraannya dengan Hary Tanoe.