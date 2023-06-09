Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Resmikan Bale Asta Dala Puri Ageng Blahbatuh Bali, Ini Filosofinya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:42 WIB
Panglima TNI Resmikan Bale Asta Dala Puri Ageng Blahbatuh Bali, Ini Filosofinya
Panglima TNI resmikan Bale Asta Dala Puri Ageng Blahbatuh (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menandatangani prasasti dan meresmikan Bale Asta Dala yang berada di dalam Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Bali, Kamis 8 Juni 2023.

Kedatangan Panglima TNI beserta Ny Vero Yudo Margono disambut langsung oleh Penglingsir Puri Ageng Blahbatuh Anak Agung Ngurah Kakarsana, dilanjutkan menandatangani prasasti dan meresmikan Bale Asta Dala yang ditandai dengan pemotongan pita secara resmi oleh Panglima TNI dan Ida Ratu Pedanda serta para kerabat kerajaan.

Filosofi Asta Dala yang berarti Asta delapan sedangkan Dala artinya daun sehingga Asta Dala adalah tradisi ketika raja melaksanakan tugasnya beliau selalu didampingi delapan Bahu Danda yaitu delapan orang kepercayaan yang berasal dari segala arah mata angin.

Bale Asta Dala berguna untuk aktivitas di Puri Ageng Blahbabatuh, serta dapat dijadikan tempat untuk pertemuan-pertemuan penting di Puri Ageng Blahbatuh.

Pada kegiatan tersebut, Panglima TNI juga disajikan pertunjukan tarian Barong Bali yang merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang dinamis dan diiringi tabuhan gamelan khas Bali.

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyampaikan ucapan terimakasih karen Bali telah mendukung kegiatan ACDFM yang telah berjalan dengan baik.

“Mudah-mudahan para Delegasi Panglima se-ASEAN terkesan dan bisa membawa nama baik Indonesia di kancah Internasional,” ujar Panglima TNI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191519/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-cAq5_large.jpg
Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement